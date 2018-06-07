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Завод по производству медизделий планируют открыть в ТОР Саратовской области к 2020 году
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Завод по производству медизделий планируют открыть в ТОР Саратовской области к 2020 году 

ТАСС 7 июня 2018
САРАТОВ, 7 июня. /ТАСС/. Власти Саратовской области рассчитывают открыть производство медицинских изделий на территории опережающего развития (ТОР) в городе Петровске Саратовской области. Объем инвестиций в проект составит порядка 700 млн рублей, сообщила ТАСС министр экономического развития региона Юлия Швакова.
"Инвестор ООО «Имтэк технологии» планирует организовать производства медицинских изделий в ТОР. Новый завод, согласно плану, будет открыт к 2020 году, объем инвестиций в проект составят порядка 700 млн рублей", — сказала Швакова.
По словам министра, на первом этапе завод будет выпускать экспресс-тесты на инфекционные заболевания, которые смогут заменить более дорогие зарубежные аналоги. При выходе на плановую мощность предприятие даст работу 97-ми специалистам.
По данным регионального Минэкономразвития, компания «Имтэк технологии» уже зарегистрирована в Петровске и поставлена на учет в межрайонной ИФНС. Предприятие перешло к подготовке пакета документов для заключения соглашения об осуществлении деятельности в рамках ТОР.
В сентябре прошлого года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил о создании в РФ четырех новых территорий опережающего развития — в Мордовии, Удмуртии, Ярославской и Саратовской областях. По словам Медведева, за десять лет в эти регионы удастся привлечь в общей сложности более 20 млрд рублей и создать порядка 6 тыс. рабочих мест. О планах создания ТОР в Петровске было заявлено летом 2016 года. ТОР будет действовать 10 лет с возможностью пролонгации.
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