Завод по производству медизделий планируют открыть в ТОР Саратовской области к 2020 году

"Инвестор ООО «Имтэк технологии» планирует организовать производства медицинских изделий в ТОР. Новый завод, согласно плану, будет открыт к 2020 году, объем инвестиций в проект составят порядка 700 млн рублей", — сказала Швакова.

По словам министра, на первом этапе завод будет выпускать экспресс-тесты на инфекционные заболевания, которые смогут заменить более дорогие зарубежные аналоги. При выходе на плановую мощность предприятие даст работу 97-ми специалистам.

По данным регионального Минэкономразвития, компания «Имтэк технологии» уже зарегистрирована в Петровске и поставлена на учет в межрайонной ИФНС . Предприятие перешло к подготовке пакета документов для заключения соглашения об осуществлении деятельности в рамках ТОР.