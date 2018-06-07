5 видео, которые помогут вам стать сильнее и здоровее

Талантливый человек талантлив во всём. Евгения Медведева тому подтверждение. Видео начинается с разминки: Евгения рассказывает, насколько важно разминать спину, а потом всемирно известная фигуристка показывает танцевальную связку из нескольких движений. Повторяйте за Евгенией — и после тренировки вы точно почувствуете себя лучше и получите удовольствие от занятия. Вообще, хип-хоп — раскованный и непринуждённый танец, не ограничивайте себя. А за час тренировки сжигается 300—600 калорий.

Как полюбить спорт

Таня Рыбакова смогла похудеть на 55 килограммов. Это видео станет стимулом даже для тех, кто никогда не занимался спортом. Таня делится своим опытом и рассказывает, что тренировки должны приносить удовольствие и не быть в тягость. Сама Таня предпочитает персональные занятия и даёт подробное руководство по идеальной тренировке: продумать план, помнить о качестве упражнений, что делать, чтобы не страдала интенсивность. По словам блогера, надо начинать с простых упражнений и всегда концентрироваться на рабочей мышце. Но важно помнить о цели и тренироваться так, будто на вас смотрят. Вы не позволите себе делать упражнения вполсилы и проработаете мышцы по максимуму.

Растяжка с Аллой Шишкиной

Российская синхронистка Алла Шишкина считает, что без спорта никуда. Важно ежедневно находить хотя бы несколько минут на зарядку или выполнять простой комплекс упражнений перед сном. Алла показывает разминку и основы стретчинга. Растяжка занимает всего пять минут и подходит для любого уровня подготовки. Спортсменка даёт подробное описание каждого элемента и показывает усложнённые вариации для тех, кому легко даются базовые движения. Урок легко запомнить, поэтому вы сможете повторять его где угодно.

4 лучших упражнения для рук и спины от Никиты Нагорного

Если хотите проработать мышцы рук и спины, включайте эти упражнения в свою обычную тренировку. Каждое упражнение необходимо повторять 30 раз. Гимнаст показывает простые и усложнённые варианты, чтобы никто не смог расслабиться. Выполняйте эту тренировку регулярно — и скоро вы увидите заметный результат. Как говорит Никита — «преврати мечту в цель — и ты увидишь, как сбываются мечты».

Зачем мышцы девушкам

Блогер Таня Рыбакова развеивает стереотипы и говорит о важности мышц для красоты и здоровья тела. Таня рекомендует обращаться к тяжёлым тренировкам, чтобы создать мышечный корсет. Но упражнения должны быть грамотно подобраны, учитывая особенности здоровья и организма. Девушка объясняет, почему бессмысленно ходить на все подряд групповые занятия и почему девушки с мышцами могут себе позволить больше есть.

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