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В Югре пройдет обучающий семинар для НКО
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В Югре пройдет обучающий семинар для НКО 

АиФ Югра 7 июня 2018
7 июня в Центре гражданских и социальных инициатив Югры пройдет обучающий семинар для НКО, сопровождающих семей, в которых есть ребенок с тяжелым заболеванием. Тема обучения — «Необходимость и возможности использования технологий работы со случаем для семей с детьми с тяжелыми заболеваниями».
Руководитель региональной благотворительной организации «Искорка» Челябинской области Евгения Майорова сначала расскажет про механизмы взаимодействия НКО в реализации пилотного проекта по внедрению технологий социального сопровождения для семей с детьми, затронутыми онкологическими и иными тяжелыми заболеваниями. После чего на практике участники семинара разберут «Как придумать, устроить, провести ключевое событие, удовлетворяющее всем интересам организации».
Регистрация участников на семинар здесь https://goo.gl/forms/jxnlvToq0ze1bwUC2.
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