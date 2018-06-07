Роман Дерманский: «За год посещаемость зеленоградских библиотек увеличилась на 20%»

То, что сегодня происходит в зеленоградских библиотеках — происходит во всей Москве . Масштабы изменений можно сравнить только с самим фактом создания сети публичных библиотек. Библиотеки подтверждают свое звание «центров информации» на качественно новом уровне, отвечая требованиям всех возрастов и интересов.

В конце мая в Государственном музее имени Пушкина мэр Москвы Сергей Собянин встретился с сотрудниками библиотек. Здесь был презентован новый проект «Московские библиоцентры».

Какие новшества в библиотечном деле ждут Москву вообще и Зеленоград в частности? Об этом мы расспросили директора ГБУК Москвы «Центральная библиотечная система ЗелАО» Романа Дерманского.

— Роман Сергеевич, когда была создана система библиотек Зеленограда?

— В 1980 году, она объединила 4 взрослые и 2 детские библиотеки. Сегодня в Зеленограде 7 библиотек: 5 взрослых и 2 детские.

— Какие изменения в последние годы произошли в библиотечной системе Зеленограда?

— Мы рассказываем об этом в нашей постоянной рубрике «Библиотеки». Но кроме этого, для Зеленограда есть отличные новости — до конца года будет сделан ремонт в единственной на данный момент библиотеке «нового города» в корпусе 1462, которая приобретет новое название и контент — Библиотека театра и кино. Это решение было озвучено на встрече мэра Москвы Сергея Собянина с сотрудниками государственных публичных библиотек. И в 2019 году планируется открытие еще одной библиотеки в корпусе 2008.

— Интересно, как изменилась посещаемость библиотек со времени начала их модернизации?

— Всего за год — увеличилась на 20%!

— А кто сегодня посещает библиотеки?

— Школьники и старшее поколение, городские интеллектуалы и прагматичная читающая молодежь… Добавим молодых мам и малышей до 3 лет, подростков-блогеров, студентов, которые объединяются в неформальные городские сообщества, молодых стартаперов и фрилансеров, путешественников, отдыхающих, командированных… Получается, все возрастные и социальные категории.

— В столице запущена программа для старшего поколения «Московское долголетие». Принимает ли библиотечная система Зеленограда участие в этой программе?

— Как известно, Зеленоград — город экспериментов, и напомню, что программа «Московское долголетие» впервые была опробована именно здесь. А занятия английским языком в библиотеке в корпусе 1462 стартовали самыми первыми! Сейчас работают две группы по 15 человек, которые даже в кулуарах теперь общаются на языке Шекспира. Кроме языкового курса, в библиотеке в корпусе 1106 при полном аншлаге проходят занятия по компьютерной грамотности.

Стоит отметить, что сообщество старшего поколения в Зеленограде самое творческое и дружное. Еженедельно мы проводим концерты, литературные встречи, экскурсии, кинопоказы, где постоянными гостями являются наши с вами родители, бабушки и дедушки.

— А молодое поколение?

— Мы организовали несколько бесплатных цикличных ежемесячных проектов для детско-родительской аудитории. Библиотеки Зеленограда стали любимой площадкой лучших камерных спектаклей для детей — 12 показов за 11 месяцев. Помимо этого, у нас прошли акции «Тотальный диктант», «Географический диктант», «Этнографический диктант»; ежемесячно в библиотеках играет школьная зеленоградская лига «Что?Где?Когда?». В наших стенах практически поселились талантливые городские сообщества молодых поэтов и музыкантов, любителей настольных игр и даже клуб самостоятельных путешественников.

Подготовил Иван Лазаревич