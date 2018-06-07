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«Миффка, с днём рождения!»: необычное поздравление появилось на строящемся доме
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«Миффка, с днём рождения!»: необычное поздравление появилось на строящемся доме 

76.ru 7 июня 2018
Фото: 76.ru
Четыре больших баннера появились на строящемся доме между улицами Большой и Малой Октябрьской с поздравлением с днём рождения и трогательным признанием строчками из песни Мурата Насырова.
— Миффка, с днём рождения! Я — это ты, ты — это я, и никого не надо нам, — написано на трёх баннерах.
На отдельном баннере нарисован милый медведь с большим сердцем.
Не знаем, насколько такое поздравление обрадовало того, кому оно предназначалось, но проходящим мимо людям оно точно поднимает настроение.
Оригинально поздравить родственников и знакомых решили ещё несколько ярославцев. «Открытки» появились сразу на нескольких бин-боксах в центре города. Вот только не все оценили такой креатив, решив, что писать поздравление на урнах — новый вид троллинга.
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