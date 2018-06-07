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В центре «Самбо-70» начала работать «Московская смена»
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В центре «Самбо-70» начала работать «Московская смена» 

Наш Теплый стан 7 июня 2018
Фото: Наш Теплый стан
В центре спорта и образования «Самбо-70» состоялось торжественное открытие спортивной программы летнего отдыха «Московская смена».
455 детей в возрасте от 7 до 14 лет выразило желание принять участие в программе летнего лагеря. Записавшиеся в первую июньскую смену были разделены на восемнадцать отрядов. Для всех их дети сами придумали название и подобрали девиз. В каждом отряде ребята совершенствуются в каком-нибудь одном виде спорта, будь то борьба, плаванье, бег или танцы, поэтому за всеми группами помимо педагога закреплен и тренер. При этом распределение по отрядам проходило так, чтобы уровень спортивной подготовки у всех оказался примерно одинаковым.
Занятия проводятся пять дней в неделю с 9 до 19 часов. Два раза в день, утром и вечером, юных участников «Московской смены» ждет физическая разминка, а днем для них продумана интеллектуальная программа. Все мероприятия проводятся на территории спортивных комплексов нашего округа или в Тропаревском парке.
Во время торжественного открытия генеральный директор центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев сказал, обращаясь к ребятам: «Мы хотим, чтобы за этот месяц вы получили заряд бодрости, здоровья, хорошего настроения, чтобы за время проведения „Московской смены“ вы вдоволь повеселились, поиграли, отдохнули».
Поднять флаг «Московской смены» выпала честь самой маленькой участнице мероприятия Варваре Козиной и выпускнику «Самбо-70» двукратному чемпиону мира и трехкратному чемпиону Европы по самбо Вячеславу Михайлину.
Всего в этом году планируется провести в Центре спорта и образования две физкультурно-оздоровительные смены. Вторая смена в «Самбо -70» пройдет с 2 по 30 июля.
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