Абсолютный чемпионат Омской области по дзюдо вернётся с «поляны» под «крышу»

В этот день в специализированном спортивном зале (Мостоотряд, 63) состоится

абсолютный чемпионат Омской области среди дзюдоистов-мужчин. В соревнованиях

поучаствуют борцы 18-ти лет и старше, имеющие спортивные разряды не ниже первого.

Торжественное открытие турнира состоится 9 июня в 12:00.

Год назад абсолютный чемпионат Омской области проходил в посёлке Саргатское,

причем татами был расположен прямо на стадионе, под открытым небом. Соревнования

завершились уверенной победой Валерия Смолинского. Любопытно, что мастер спорта по дзюдо из Крутинского района, победитель и призёр всероссийских и региональных турниров,

защищающий сегодня цвета клуба «Витязь» одержал победу в День Рождения, сделав себе

неплохой подарок.

района, Константин Финагин из Тары, а также сильнейшие борцы областного центра: Андрей