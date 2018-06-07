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Абсолютный чемпионат Омской области по дзюдо вернётся с «поляны» под «крышу»
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Абсолютный чемпионат Омской области по дзюдо вернётся с «поляны» под «крышу» 

Советский спорт 7 июня 2018
В этот день в специализированном спортивном зале (Мостоотряд, 63) состоится
абсолютный чемпионат Омской области среди дзюдоистов-мужчин. В соревнованиях
поучаствуют борцы 18-ти лет и старше, имеющие спортивные разряды не ниже первого.
Торжественное открытие турнира состоится 9 июня в 12:00.
Год назад абсолютный чемпионат Омской области проходил в посёлке Саргатское,
причем татами был расположен прямо на стадионе, под открытым небом. Соревнования
завершились уверенной победой Валерия Смолинского. Любопытно, что мастер спорта по  дзюдо из Крутинского района, победитель и призёр всероссийских и региональных турниров,
защищающий сегодня цвета клуба «Витязь» одержал победу в День Рождения, сделав себе
неплохой подарок.
Кроме Смолинского участниками того абсолютного чемпионата региона стали 11  атлетов-тяжеловесов, в том числе, Игорь Спиридонов из Саргатки, Борис Жуков из Омского
района, Константин Финагин из Тары, а также сильнейшие борцы областного центра: Андрей
Емельянов из Омской академии МВД РФ, Данила Фандорко и Артём Филимонов из СибГУФК.
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