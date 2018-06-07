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В Свердловской области разрабатывают меры по улучшению демографической ситуации
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В Свердловской области разрабатывают меры по улучшению демографической ситуации 

Информационный портал Свердловской области 7 июня 2018
Социально-экономическая политика Свердловской области должна быть семейно-ориентированной. К такому выводу пришли представители органов власти, науки, общественных организаций, обсудив, какие меры необходимо предпринять для улучшения демографической ситуации в регионе.
Как отметил министр экономики и территориального развития региона Александр Ковальчик, «демографическая ситуация в Свердловской области полностью совпадает с общефедеральным трендом: в фертильный возраст вступает „поколение 90-х“, родившихся на самом пике „демографической ямы“, что влечет снижение рождаемости по всей стране. Однако мы можем констатировать, что меры социальной поддержки в Свердловской области эффективны: у нас почти в два раза выросло количество многодетных семей. Поэтому важно разработать новые подходы, которые помогут региону нивелировать эту тенденцию».
Отметим, в Свердловской области ежемесячная выплата при рождении ребенка сегодня составляет 10730 рублей, в настоящий момент такую выплату получают 17622 человека. Размер материнского капитала с 1 января текущего года — 131461 рубль — на первого ребенка, 197 190 рублей — на второго и третьего. В Свердловской области — 53331 многодетные семьи.
Проанализировав предыдущий опыт работы Среднего Урала, а также наработки других регионов страны, министерство экономики и территориального развития вынесло на обсуждение комплекс мер. Они касаются, в том числе регулирования мер соцподдержки, как, например, введение дополнительных направлений использования материнского капитала, возможности субсидирования ипотечных кредитов, создания службы «социального помощника», позволяющего на время «разгрузить» молодых родителей, мер, требующих федерального регулирования, как, например, увеличения времени работы детских дошкольных учреждений и многих других.
По мнению участников обсуждения, необходимо скоординировать работу органов власти, общественных организаций и другие заинтересованные структуры по улучшению демографической ситуации через призму пропаганды семейных ценностей и различных мер поддержки семьи. Региональное экономическое ведомство сегодня собирает предложения от всех заинтересованных структур, чтобы сформировать дальнейший план действий.
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