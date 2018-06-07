Омичкам разрешат потратить материнский капитал досрочно 

Нововведение в правилах пользования маткапиталом касается только многодетных матерей. Сегодня, 7 июня, депутаты Заксобрания Омской области приняли изменение в законе о материнском капитале в первом чтении. Народные избранники предполагают разрешить многодетным омичкам тратить материнский капитал, полученный от рождения третьего ребенка, до наступления трехлетнего возраста ребенка.
Как пояснил председатель комитета по социальной политике Вадим Бережной, деньги можно будет потратить на то, чтобы отдать своего ребенка в ясли.
— Предлагается разрешить использовать материнский капитал на нужды семьи досрочно, до достижения ребенком трех лет. Средства можно потратить на оплату образовательных учреждений дошкольного образования в отношении детей до трех лет или услуг по присмотру и уходу в частных дошкольных образовательных учреждениях, — пояснил Бережной.
Напомним, на сегодняшний день размер материнского капитала составляет 138 тыс. руб. Всего за последние восемь лет сертификаты на материнский капитал получило 25,7 тыс. омичек.