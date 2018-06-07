Омичкам разрешат потратить материнский капитал досрочно

Нововведение в правилах пользования маткапиталом касается только многодетных матерей. Сегодня, 7 июня, депутаты Заксобрания Омской области приняли изменение в законе о материнском капитале в первом чтении. Народные избранники предполагают разрешить многодетным омичкам тратить материнский капитал, полученный от рождения третьего ребенка, до наступления трехлетнего возраста ребенка.

Как пояснил председатель комитета по социальной политике Вадим Бережной , деньги можно будет потратить на то, чтобы отдать своего ребенка в ясли.

— Предлагается разрешить использовать материнский капитал на нужды семьи досрочно, до достижения ребенком трех лет. Средства можно потратить на оплату образовательных учреждений дошкольного образования в отношении детей до трех лет или услуг по присмотру и уходу в частных дошкольных образовательных учреждениях, — пояснил Бережной.

Напомним, на сегодняшний день размер материнского капитала составляет 138 тыс. руб. Всего за последние восемь лет сертификаты на материнский капитал получило 25,7 тыс. омичек.