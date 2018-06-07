Врио главы Омского региона предлагает усилить поддержку многодетных семей

Сегодня, 7 июня, региональный парламент на своём заседании заслушивает врио главы Омского региона с отчётом о работе в 2017 году.

Александр Бурков особо остановился на демографической ситуации в области, сообщает «Омскрегион». По словам главы области, за 2017 год рождаемость в регионе уменьшилась на 4 тыс. детей по сравнению с 2016 годом (22 тыс. против 26 тыс.). Это общероссийская тенденция, отголосок демографического кризиса конца 1990-х, который продлится ещё два-три года.

В этой ситуации регион делал расчёт на рождение вторых, третьих и последующих детей, стремясь поддержать именно такие семьи. В результате в 2017 году число многодетных семей в области увеличилось на 1500 — до 27000, в них воспитывается 94 000 детей.

Глава региона считает необходимым и впредь всячески поддерживать наметившуюся в области тенденцию роста многодетных семей, и в связи с этим предлагает продлить действие регионального маткапитала (138 тыс. руб.), право на который получают семьи с рождением третьего или последующих детей. Он попросил об этом депутатов.