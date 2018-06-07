СМИ: главный редактор Daily Mail покинет свой пост 

ТАСС, 7 июня. Главный редактор британской газеты Daily Mail Пол Дейкр в ноябре покинет свой пост, который он занимал с 1992 года. Об этом в среду сообщила газета The Independent.
69-летний Дейкр принял решение покинуть должность, чтобы стать председателем и главным редактором Associate Newspaper, которая владеет Daily Mail. «После 28 лет на посту редактора, 26 из которых были проведены мной в Mail, я принял решение отойти от ежедневного редактирования до моего 70-го дня рождения в ноябре, чтобы взять на себя более широкие задачи в качестве председателя и главного редактора Associate Newspaper, — приводит The Independent заявление Дейкра.
Издание отмечает, что в первое десятилетие пребывания Дейкра на посту главного редактора Daily Mail тираж издания увеличился до 805 тысяч копий. Также при нем газета удостоилась многочисленных премий.
Как пишет газета The Guardian, ожидается, что имя того, кто займет место Дейкра, будет объявлено в ближайшие дни.
В прошлом году британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на собственный источник сообщила, что бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон пытался во время своего пребывания у власти добиться увольнения Пола Дейкра из-за его позиции в поддержку Brexit.
Daily Mail является одной из самых читаемых газет в Соединенном Королевстве. Первый номер издания вышел 4 мая 1896 года.