СМИ: главный редактор Daily Mail покинет свой пост

69-летний Дейкр принял решение покинуть должность, чтобы стать председателем и главным редактором Associate Newspaper, которая владеет Daily Mail. «После 28 лет на посту редактора, 26 из которых были проведены мной в Mail, я принял решение отойти от ежедневного редактирования до моего 70-го дня рождения в ноябре, чтобы взять на себя более широкие задачи в качестве председателя и главного редактора Associate Newspaper, — приводит The Independent заявление Дейкра.

Издание отмечает, что в первое десятилетие пребывания Дейкра на посту главного редактора Daily Mail тираж издания увеличился до 805 тысяч копий. Также при нем газета удостоилась многочисленных премий.

Как пишет газета The Guardian , ожидается, что имя того, кто займет место Дейкра, будет объявлено в ближайшие дни.

В прошлом году британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на собственный источник сообщила, что бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон пытался во время своего пребывания у власти добиться увольнения Пола Дейкра из-за его позиции в поддержку Brexit.

Daily Mail является одной из самых читаемых газет в Соединенном Королевстве. Первый номер издания вышел 4 мая 1896 года.