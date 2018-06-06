Лучшие семьи Самары получили награды 

Для них и пятеро сыновей или дочерей — не предел. Лучшие семьи Самары сегодня получили почетный знак «За заслуги в воспитании детей». Это традиционная ежегодная награда. Вручается как благодарность за вклад в сохранение идеалов крепкой семьи.
Почетный знак ежегодно получают семьи, в которых и старшее, и младшее поколение — пример для подражания. Награда — способ выразить им благодарность за достойное родительство. Вручением почетных знаков городская дума продолжила череду мероприятий объявленного Владимиром Путиным «Десятилетия детства».