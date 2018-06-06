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МЭР могут наделить полномочиями регулирования тарифов
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МЭР могут наделить полномочиями регулирования тарифов 

News.ru 6 июня 2018
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил министерствам выяснить, станет ли разумным шагом передача полномочий по регулированию тарифов, которые принадлежат ФАС, Минэкономразвитию.
«Речь идет о целесообразности передачи функций по регулированию цен и тарифов крупнейших инфраструктурных компаний в Минэкономразвития», — сообщил ТАСС источник в финансово-экономическом блоке правительства. Он подчеркнул, что при этом планируется сохранить коллегиальный принцип принятия решений по тарифам.
По его словам, при рассмотрении целесообразности такого шага важно учесть необходимость участия в решении вопросов тарифов отраслевых министерств.
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