МЭР могут наделить полномочиями регулирования тарифов

«Речь идет о целесообразности передачи функций по регулированию цен и тарифов крупнейших инфраструктурных компаний в Минэкономразвития», — сообщил ТАСС источник в финансово-экономическом блоке правительства. Он подчеркнул, что при этом планируется сохранить коллегиальный принцип принятия решений по тарифам.

По его словам, при рассмотрении целесообразности такого шага важно учесть необходимость участия в решении вопросов тарифов отраслевых министерств.