В библиотеке №133 отпразднуют День России

В среду, 13 июня, на базе библиотеки № 133 на Братиславской улице состоится интерактивная программа, посвященная истории государства Российского.

— Программа рассчитана на участников от 6 лет, — отметили в администрации учреждения культуры.

Гостям библиотеки расскажут об известных правителях и людях, чьи имена золотом вписаны в историю страны, напомнят ключевые моменты истории Отечества.

Программа начнется в 13.00 по адресу: улица Братиславская, 19, корпус 1, станция метро «Братиславская». Вход свободный. (ео)