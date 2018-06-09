Ещё
В библиотеке №133 отпразднуют День России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В библиотеке №133 отпразднуют День России 

Управа района Марьино 12 часов назад
Фото: Управа района Марьино
В среду, 13 июня, на базе библиотеки № 133 на Братиславской улице состоится интерактивная программа, посвященная истории государства Российского.
— Программа рассчитана на участников от 6 лет, — отметили в администрации учреждения культуры.
Гостям библиотеки расскажут об известных правителях и людях, чьи имена золотом вписаны в историю страны, напомнят ключевые моменты истории Отечества.
Программа начнется в 13.00 по адресу: улица Братиславская, 19, корпус 1, станция метро «Братиславская». Вход свободный. (ео)
Управа района Марьино: последние новости
В библиотеке № 133 запустили бумажные бумеранги Ряд станций МЦК оборудовали бесплатными туалетами Эксперимент по введению бесплатной парковки в праздничные и выходные дни признан успешным
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Билан отменил концерт из-за смертельно опасной болезни42
США отказались подписывать итоговое коммюнике G716
Макрон огласил условие для возвращения РФ в G8115
Европарламент готовит «конец интернету»32
Россиянам предрекли бензин по 100 рублей259
Видео
01:39
МИД сделал заявление о силовой операции в Донбассе
Политика
00:56
Россиян готовят к резкому росту цен на еду
Экономика Личный счет
00:59
Путин прибыл в Пекин
Политика Азия
03:55
США отказали в визах команде КВН
Общество Путешествия
03:16
Пока вы спали: G7 создает группу противодействия РФ
Общество
00:39
Лидер КНР подарил Путину гуцинь
Политика
01:40
Собянин попросил дать москвичам выходной
Новости Москвы Общество
02:20
Луну, «падающую» на Землю, сняли на Канарах
Наука Наука и техника
03:47
Меркель назвала условия возвращения России в G8
Европа В мире
00:25
Нападение утки на таксиста попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение