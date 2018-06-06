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В летней читальне на Алабяна поговорят о книгах по истории России
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В летней читальне на Алабяна поговорят о книгах по истории России 

Управа района Аэропорт города Москвы 6 июня 2018
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
В летней читальне, которая развернется возле библиотеки № 28 на улице Алабяна, 9 июня проведут мероприятие для школьников «История России в литературе». Все участники получат книги в подарок. Об этом рассказали в администрации библиотеки.
— Цель мероприятия — приобщение детей и взрослых к чтению, — поделился представитель администрации.
Кроме того, возле библиотеки будет организована площадка буккроссинга. Все желающие смогут забрать понравившуюся книгу домой.
Начало в 14.00. Адрес библиотеки № 28: ул. Алабяна, д. 12, корп. 14. (мю)
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