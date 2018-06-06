В летней читальне на Алабяна поговорят о книгах по истории России

В летней читальне, которая развернется возле библиотеки № 28 на улице Алабяна, 9 июня проведут мероприятие для школьников «История России в литературе». Все участники получат книги в подарок. Об этом рассказали в администрации библиотеки. — Цель мероприятия — приобщение детей и взрослых к чтению, — поделился представитель администрации. Кроме того, возле библиотеки будет организована площадка буккроссинга. Все желающие смогут забрать понравившуюся книгу домой. Начало в 14.00. Адрес библиотеки № 28: ул. Алабяна, д. 12, корп. 14. (мю)