Собрание книг библиотеки №112 пополнилось книгой «Каменное царство земли. Занимательная минералогия»

В библиотеке № 112 района Кузьминки появилась новинка — книга Светланы Лавровой «Каменное царство земли. Занимательная минералогия» издательства «Белый город».

— На страницах книги автор рассказывает историю многих камней, однажды появившихся на земле. Это совершенно удивительный труд, написанный живым языком, поможет и ребенку, и взрослому узнать свойства камней и самоцветов — необходимых человеку едва ли не во всех областях его жизни. Но пока люди добились, чтобы камни приносили пользу и дарили радость, прошло много-много времени, — рассказали в библиотеке.

Специалисты библиотеки добавили, что книга имеет удобный формат и прекрасно иллюстрирована. (ск)