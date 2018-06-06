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На площадке у библиотеки №110 состоялся детский праздник
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На площадке у библиотеки №110 состоялся детский праздник 

Управа района Выхино-Жулебино 6 июня 2018
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
На площадке около библиотеки №110 района Выхино-Жулебино состоялся праздник, посвященный Международному дню защиты детей. — Желая поздравить мальчишек и девчонок и подарить им хорошее настроение, мы провели праздник на детской площадке возле библиотеки.
— Программа праздника была разнообразна: квест, игры, танцевальный батл, а творческих натур ждал мастер-класс, — рассказали в администрации учреждения культуры.
Напомним, что библиотека №110 расположена по адресу: улица Ташкентская дом 18, корпус 1. (ск)
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