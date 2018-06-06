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Почти 500 библиотек Подмосковья предложат посетителям пройти выставки и квесты к ЧМ‑2018
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Почти 500 библиотек Подмосковья предложат посетителям пройти выставки и квесты к ЧМ‑2018 

РИАМО 6 июня 2018
Фото: РИАМО
Книжные выставки, квесты, игры и мастер-классы, посвященные спорту и предстоящему чемпионату мира по футболу FIFA, предложат читателям 488 подмосковных библиотек, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.
«Подмосковные библиотеки не оставят без внимания такое крупное спортивное событие как чемпионат мира по футболу и в дни проведения турнира пригласят читателей на специальные мероприятия. Тематические программы, посвященные мировому первенству и футболу, разработали 488 библиотек региона из 66 муниципальных образований», — сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева.
Волоколамский библиотечный центр пригласит на книжную выставку «Футбол на книжной полке» и мастер-класс «Футбольный бум». Гости центральной городской библиотеки семейного чтения города Бронницы смогут принять участие в квесте «Виват, футбол!», а в централизованной библиотечной системе городского округа Домодедово читателей ждут игра «Мяч дружбы» и конкурс «Я рисую футбол».
Дубненская городская библиотека семейного чтения запланировала познавательный час «Великие футболисты и успешные тренеры», Звенигородская централизованная библиотечная система — мастер-класс по живописи «Вперед, Россия!», конкурс детского рисунка «Моя Футболиада», Истринская центральная библиотека имени Антона Чехова — кинопрограмму «О, футбол, ты — мир!», Клинская городская библиотека №6 — игровую программу «От свистка до свистка».
Цикл мероприятий запланирован в Раменском районе: в центральной детской библиотеке — кинолекторий «Спортивные истории», в Родниковской городской библиотеке — час спортивного досуга «Жил-был мяч», в Денежниковской сельской библиотеке — интерактивная программа «Футбольный мир», в Верейской сельской библиотеке — кинолекторий «Фильмы о футболе».
Орехово-Зуевская центральная городская библиотека пригласит на цикл бесед «Орехово-Зуево — родина первой футбольной команды», центральная библиотека Пущина — на выставку «Футбол на книжной полке», посвященной легендарным спортсменам и тренерам, Сергиево-Посадская центральная районная межпоселенческая библиотека — на викторину «Все о футболе» и интерактивную программу «Футбольный карнавал».
Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ.
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