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В Петербурге депутаты ЗакСа просят Медведева сохранить линии и каналы
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В Петербурге депутаты ЗакСа просят Медведева сохранить линии и каналы 

АиФ Санкт-Петербург 6 июня 2018
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге парламентарии попросили Дмитрия Медведева сохранить топонимы, сообщает ЗакС.
Депутаты Законодательного собрания решили обратиться к премьер-министру Медведеву по поводу типичных для города топонимов. Однако эти слова не входят в федеральный перечень, который регламентирует такие слова.
«Он не содержит следующих характерных для нашего города элементов улично-дорожной среды и планировочной структуры: «дорожка», «дорога», «канал», «кольцо», «коса», «линия», «поле», «проток», «слобода»», — уточняют в пресс-службе ведомства.
Из-за этого невозможно использовать их при присвоении и изменении адресов объектов адресации. Возникнут сложности, например, с линиями Васильевского острова.
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