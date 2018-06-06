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Депутаты просят Медведева сохранить названия каналов и линий в Петербурге
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Депутаты просят Медведева сохранить названия каналов и линий в Петербурге 

Собака 6 июня 2018
Фото: Собака
Парламент Петербурга обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой вернуть Петербургу традиционные названия каналов и линий.
Проблема возникла из-за отсутствия в этих правилах характерных для города элементов улично-дорожной среды и планировочной структуры: «дорожка», «дорога», «канал», «кольцо», «коса», «линия», «поле», «проток», «слобода». «С основания Петербурга и до настоящего времени в петербургских наименованиях широко использовались „дороги“, „линии“, „каналы“, „протоки“, а линии Васильевского острова являются первыми названиями улиц Петербурга. Отсутствие в перечне этих видов элементов улично-дорожной сети серьезно ущемляет культурную самобытность Петербурга», — сказано в тексте обращения к Медведеву.
Депутаты отмечают, что перечисленные виды элементов улично-дорожной среды и планировочной структуры исторически присутствуют в 544 существующих петербургских топонимах. Так, при строительстве нового объекта недвижимости на 10-й линии Васильевского острова в соответствии с Правилами адресации нельзя присвоить этому объекту недвижимости адрес по 10-й линии, так как элемент улично-дорожной сети «линия» отсутствует в перечне. По мнению депутатов, вынужденное изменение названий линий Васильевского острова или фактическое переименование Марсова поля является недопустимым.
Парламентарии просят Дмитрия Медведева дополнить перечень элементов планировочной структуры, улично-дорожной сети и объектов адресации, используемых в качестве реквизитов адреса, традиционными для Петербурга названиями. За принятие обращения проголосовали 45 депутатов.
По материалам «ДП»
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