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Фонд детской библиотеки №114 в Текстильщиках пополнился книжными новинками
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Фонд детской библиотеки №114 в Текстильщиках пополнился книжными новинками 

Управа района Текстильщики 7 июня 2018
Фото: Управа района Текстильщики
В детскую библиотеку №114, которая находится на улице Саратовской в районе Текстильщики, поступили книжные новинки. Об этом рассказали в администрации учреждения культуры.
— Наших читателей ждут ярко иллюстрированные детские книги. Это увлекательные истории про очень бесстрашного тигра, про самую умную свинку, самую ловкую белку, очень высокого жирафа и еще много-много необыкновенно интересного, — добавил сотрудник администрации.
Напомним, что библиотека №114 расположена по адресу улица Саратовская, 18/10. (мю)
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