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Патриарх Кирилл рекомендовал духовенству ежедневно заниматься физкультурой
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Патриарх Кирилл рекомендовал духовенству ежедневно заниматься физкультурой 

РИА Новости 6 июня 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Патриарх Кирилл рассказал, что ежедневные занятия спортом помогают ему справляться с нагрузками и рекомендовал духовенству РПЦ заниматься спортом.
"В моей жизни физическая культура занимает определенное место. Я постоянно занимаюсь спортом. Я не представляю, как справлялся бы с нагрузками сейчас, если б у меня не было опыта занятий физкультурой. Я каждый день занимаюсь спортивными упражнениями", — рассказал 71-летний предстоятель РПЦ на первом заседании Патриаршей комиссии физической культуры и спорта.
Ежедневные упражнения, подчеркнул он, постоянно держат в тонусе. Кроме того, занятие спортом на постоянной основе «формируют волевые качества», отметил патриарх.
"Очень всем рекомендую, батюшкам особенно, включая наших архипастырей: начинать с того, что не вредит здоровью, а потом совершенствоваться. В здоровом теле — здоровый дух", — заключил Кирилл.
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