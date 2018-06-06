Патриарх Кирилл призвал развивать спортивную приходскую жизнь

"Очень важно, чтобы на уровне наших приходов развивалась спортивная инициатива. Это привлекает молодых людей, в том числе к участию в приходской жизни, но, кроме того, это помогает детям сформировать правильное отношение к физкультуре и спорту", — сказал он.

Предстоятель Русской Православной церкви предложил прописать методические основы по созданию и функционированию епархиальных спортивных секций и клубов. «Полезно описать методическую сторону организации такой работы, в том числе организацию турниров и выстраивание работы со спортивными чиновниками. Все это будет серьезной помощью как создающему секцию священнику, так и архиерею, который поставит себе соответствующие задачи в сфере отношений со спортивным сообществом», — сказал патриарх.

Он признался, что справиться с нагрузками при исполнении своих обязанностей ему помогают регулярные занятия физкультурой и спортом, и призвал всех священнослужителей последовать его примеру.

"В моей жизни физическая культура занимает особое место. Не представляю, как бы я справлялся с нагрузками, если бы у меня не было опыта занятий физкультурой и спортом. Я каждый день занимаюсь спортивными упражнениями. Это держит в тонусе и формирует волевые качества, поэтому рекомендую всем батюшка начинать совершенствоваться. В здоровом теле — здоровый дух", — добавил предстоятель РПЦ.

Спорт не является вызовом христианству

"Спорт — это средство совершенствования человеческой личности. И в этом плане спорт не только может, но и должен быть нашим партнером в деле работы с человеческими душами. Забота о теле является важной духовной задачей", — сказал он.

По словам патриарха, спорт не является вызовом христианству. Исключение составляют только те виды спорта, в которых главной задачей является нанесение максимально возможных травм и даже убийство соперника. «Церковь против такого спорта, где ради удовлетворения человеческих страстей жертвуют человеческими жизнями, нередко даже запрограммированными, как это часто бывает в страшных несанкционированных единоборствах и боях без правил», — отметил предстоятель Русской Православной церкви.

Патриарх заявил, что употребление допинга ради победы противоречит христианскому пониманию достижения результата через испытания и силу воли. «Подобное стремление к сверхчеловеческим возможностям имеет неправильные духовные основы. Нельзя стремиться к сверхчеловеческим результатам средствами, которые могут нанести непоправимый ущерб здоровью и даже жизни человека», — сказал он.

Патриарх сравнил спортсменов с аскетами, которые во многом ограничивают себя ради достижения поставленных целей. «Феномен спорта заключается в том, что человек преодолевает свои возможности путем ограничений и длительной практики. В каком-то смысле путь спортсмена близок к пути аскета — самоограничения, напряжение воли, достижение цели. Без этого не может быть никаких успехов в спорте», — добавил предстоятель РПЦ.