Подразделение «Лада Спорт» испытывает финансовые трудности

Как известно, АВТОВАЗ сделал солидное вливание в свое дочернее подразделение «Лада Спорт». По некоторым данным финансовая «инъекция» составила 650000000 рублей.

Но предприятию, производящему спортивные «Лады» никак не удается выйти в плюс и оно на протяжении нескольких лет терпит убытки. На мощностях данного подразделения мелкосерийно производят спортивные версии LADA Granta и Kalina.

Согласно данных отчета АВТОВАЗа уставной капитал обсуждаемого подразделения «Лада Спорт» на сегодняшний день составляет 11807000 рублей. По чистым активам ситуация просто плачевная. Их объемы составляют 384932000 рублей со знаком минус.

Не нужно быть дипломированным экономистом, чтобы понять — компания работает в убыток.

Как бы там ни было, но в АВТОВАЗе видимо что-то знают такое, чего остальные знать просто не могут.

Иначе исходя из каких соображений автокомпания в конце мая регистрирует автомодель LADA Vesta Sport? Хочется верить, что АВТОВАЗ имеет реальную стратегию развития.