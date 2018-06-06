«Это история про людей»: читатели E1.RU купили детям-сиротам маты для тренировок по карате

Наших читателей задела история уральца Марселя Мансурова — чемпиона мира, который решил оставить спортивную карьеру и стал детским тренером. Он организовал свой клуб карате, где учит детей кекусинкай. Это секция, где особые дети, дети с инвалидностью тренируются вместе с обычными. А еще он ведет бесплатные тренировки в детских домах Екатеринбурга

За свой счет он с друзьями-спортсменами вывозит ребят на соревнования. По образованию он прокурор, а работает начальником участка на стройке. Но его призвание — детский спортивный тренер. Сейчас он получает второе высшее педагогическое образование, тема его научной работы — «Инклюзия в спорте».

Читатели E1.RU решили помочь Марселю купить маты в детский дом. Пока ребята занимаются на голом паркете.

— Организаторы одной интеллектуальной игры «Игра головой», узнав эту историю, решили нам помочь в сборе, — говорит читательница Е1.RU Гульнара Зиннатова. — Суть игры: мы собираемся в одном из баров Екатеринбурга и играем командами, отвечаем на вопросы. Что-то вроде «Что? Где? Когда?», только вопросы более развлекательные.

Все наши денежные взносы за участие в игре шли на покупки матов. Часть денег я сама насобирала через своих друзей и знакомых. Набрали нужную сумму — 48 750 рублей, купили маты. Когда собирали деньги, нам каждые сто рублей были важны. Скидывались самые обычные горожане, миллионеров среди них не было. Это история про то, что можно сделать, когда людям не все равно.

Маты уже передали Марселю Мансурову.

— Спасибо за участие! — говорит Марсель. — Часть матов мы передадим общественной организации «Солнечные дети», там у них уже ведут спортивные занятия свои специалисты, я тоже планирую приезжать туда. Остальные маты привезут в детский дом № 7 — туда, где я веду тренировки.