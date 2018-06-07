Свыше 400 юных москвичей записались в «Московскую смену» в «Самбо-70»

Открытие спортивной программы детского летнего отдыха «Московская смена» прошло и в расположенном в ЮЗАО Центре спорта и образования «Самбо-70». Нынешняя «Московская смена» побила все рекорды по числу участников: в первую июньскую смену летнего лагеря записались 455 детей и подростков в возрасте от 7 до 14 лет.

Всего же этим летом «Самбо-70» планирует провести две физкультурно-оздоровительные смены. Вторая из них пройдёт со 2 по 30 июля.

Нынешнюю смену разделили на 18 отрядов, для каждого из которых ребята придумали название и девиз.

В каждом из этих отрядов ребята смогут заниматься каким-то одним видом спорта: борьбой, плаваньем, бегом или танцами с педагогами и тренерами. Спортивные мероприятия здешней «Московской смены» проходят в спорткомплексах ЮЗАО и в Тропарёвском парке.

«Мы хотим, чтобы за этот месяц вы получили заряд бодрости, здоровья, хорошего настроения, чтобы за время проведения «Московской смены» вы вдоволь повеселились, поиграли, отдохнули», — сказал, обращаясь к ребятам генеральный директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев

Напомним: посещать спортивные занятия «Московской смены» ребята смогут пять дней в неделю с 9.00 до 19.00. Утром и вечером юных участников смены ждёт физическая разминка, а днём — интеллектуальная программа.