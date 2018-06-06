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Глава Омской области отчитается за работу правительства в 2017 году
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Глава Омской области отчитается за работу правительства в 2017 году 

АиФ-Омск 6 июня 2018
Фото: АиФ-Омск
Выступление врио Омской области Александра Буркова будет первым вопросом повестки заседания Законодательного Собрания Омской области, которое пройдёт завтра, 7 июня. Об этом сообщается на официальном сайте регионального правительства.
В мероприятии примут участие руководители общественных организаций, депутаты регионального парламента, главы районов и председатели районных советов депутатов. В своем выступлении Александр Бурков подробно расскажет о работе кабмина, направленной на социально экономическое развитие региона. Доклад, представленный высшим должностным лицом Омской области, позволит депутатскому корпусу оценить эффективность действий региональной власти. Выступление главы региона Александра Буркова начнется в 10.00 в конференц-зале регионального правительства.
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