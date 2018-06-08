Законы, вступающие в силу 8 июня

Ряд положений Федерального закона от 23 апреля 2018 года № 87-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации

Вводится механизм финансового оздоровления (санации) страховых организаций, которую будет проводить Банк России

В частности, скорректирован порядок определения величины собственных средств (капитала) и оценки страховых резервов страховой организации, а также порядок приведения в соответствие размера уставного капитала страховой организации и величины собственных средств (капитала) страховой организации.

Установлены меры, применяемые органом страхового надзора, при выявлении нарушения страхового законодательства.

Кроме того, изменён порядок процедуры санации банков, детализирован состав временной администрации по управлению банком, функции которой возложены на общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора», а также конкретизированы виды финансовой помощи, предоставляемой Банком России при осуществлении указанных мер.

Постановление Правительства Российской Федерации от 29 мая 2018 года № 613 «О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 12 августа 2010 г. № 623»

С 1 января 2018 года согласно техническому регламенту безопасности объектов внутреннего водного транспорта на нефтеналивных судах грузоподъемностью 200 тонн и более независимо от даты постройки должны быть предусмотрены двойное дно и двойные борта либо грузовые танки должны быть вкладными.

Подписанным постановлением установлено, что эти требования до 1 января 2025 года не будут применяться к нефтеналивным судам, которые эксплуатируются в Ленском бассейне