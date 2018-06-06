Кабмин освободит от НДС авиаперевозки на Дальний Восток

В среду кабмин занимался поправками в Налоговый кодекс. Во-первых, правительство обнуляет НДС для авиасообщения с Дальним Востоком, чтобы сделать воздушные перевозки в регионе более доступными для граждан. Для внутренних рейсов по всей стране действует льготная ставка НДС в 10 процентов. При этом для Крыма Калининградской области установили совсем исключительные условия: если пункт назначения или пункт отправления пассажиров расположен на этих территориях, то ставка обнулена. Для Крыма такой режим установлен вплоть до 1 января 2019 года, для западного анклава страны — бессрочно. Аналогичные условия теперь распространят и на Дальний Восток. «Мы обнуляем ставку НДС на внутренние воздушные перевозки пассажиров и багажа на территории Дальневосточного федерального округа, — заявил Медведев. — По понятным причинам авиация на Дальнем Востоке зачастую является единственным видом транспорта. Поэтому так важно, чтобы здесь развивалась транспортная инфраструктура, чтобы авиасообщение между дальневосточными городами было бесперебойным, а цены на региональные рейсы — доступными для тех, кто там живет».

Для внутренних рейсов по всей стране действует льготная ставка НДС в 10 процентов

Во-вторых, кабинет министров вносит поправки в Налоговый кодекс для стимулирования электронных форм взаимодействия с гражданами при регистрации юридических лиц. «Законопроектом предлагается снизить до нуля государственную пошлину при подаче заявления о регистрации юридического лица, при его ликвидации, внесении изменений в регистрационные документы, но в том случае, если это происходит в электронной форме, — сообщил глава кабмина. — Также ставка госпошлины обнулится для электронной регистрации и прекращения деятельности физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей».

Сегодня госпошлина за регистрацию юридического лица составляет 4000 рублей, за регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя — 800 рублей. За реорганизацию и ликвидацию юрлица госпошлина уплачивается в размере 800 рублей, а за прекращение физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя — в размере 160 рублей. Для неэлектронного способа подачи документов эти ставки останутся без изменений, уточнил Медведев.

Также правительство рассмотрело поправки в закон о Центральном банке , которые вводят новый порядок расчета штрафа для недобросовестных кредитных организаций. Сейчас размер штрафов ограничен 0,1-1 процентом минимального уставного капитала банка, но суммы получаются небольшие и никакого эффекта не дают, указал премьер.

Поэтому размер штрафа хотят привязать не к уставному капиталу, а к собственным средствам кредитных организаций. «Штрафы станут более существенными, а стало быть, более предпочтительными, чем другие меры воздействия на кредитные организации, включая ограничения на проведение отдельных операций», — считает Медведев

Между тем Подать заявление на бракосочетание можно будет за год до предполагаемой даты торжества.

Пары, желающие сочетаться браком, получат больше времени, чтобы как следует подготовиться к этому событию в своей жизни. Сегодня брак регистрируется ровно через месяц после подачи заявления или же через полгода, если это делается с помощью портала государственных услуг. Такую практику в правительстве признали не очень удобной для молодоженов. К тому же сложно контролировать загрузку органов записи актов гражданского состояния. Поэтому на заседании в среду правительство рассмотрело поправки в Семейный кодекс и Федеральный закон «Об актах гражданского состояния». «После вступления изменений в силу люди смогут подать заявления за год до даты планируемого тожества, самостоятельно определить день. Сделать это можно будет лично, придя в ЗАГС, или дистанционно через портал государственных услуг», — рассказал премьер-министр Дмитрий Медведев.