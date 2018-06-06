Медведев: обнуление НДС для перелетов на Дальний Восток снизит цену на авиабилеты

ГОРКИ, 6 июня. / ТАСС /. Обнуление НДС для перелетов на Дальний Восток должно сделать авиасообщение с дальневосточными городами бесперебойным, а цены на региональные рейсы доступными для граждан. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства, говоря о законопроекте, предполагающем обнуление этого налога для таких авиаперевозок.

Глава правительства напомнил, что в настоящее время на этом направлении действует ставка НДС в 10%. По его словам, авиация на Дальнем Востоке «зачастую является единственным видом транспорта». «Поэтому так важно, чтобы здесь развивалась транспортная инфраструктура, чтобы авиасообщение между дальневосточными городами было бесперебойным, а цены на региональные рейсы — доступными для тех, кто там живет. Рассчитываем, что введение льготного режима позволит это сделать», — сказал глава кабмина.