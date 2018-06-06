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Медведев: обнуление НДС для перелетов на Дальний Восток снизит цену на авиабилеты
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Медведев: обнуление НДС для перелетов на Дальний Восток снизит цену на авиабилеты 

ТАСС 6 июня 2018
Фото: Парламентская газета
ГОРКИ, 6 июня. /ТАСС/. Обнуление НДС для перелетов на Дальний Восток должно сделать авиасообщение с дальневосточными городами бесперебойным, а цены на региональные рейсы доступными для граждан. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства, говоря о законопроекте, предполагающем обнуление этого налога для таких авиаперевозок.
Глава правительства напомнил, что в настоящее время на этом направлении действует ставка НДС в 10%. По его словам, авиация на Дальнем Востоке «зачастую является единственным видом транспорта». «Поэтому так важно, чтобы здесь развивалась транспортная инфраструктура, чтобы авиасообщение между дальневосточными городами было бесперебойным, а цены на региональные рейсы — доступными для тех, кто там живет. Рассчитываем, что введение льготного режима позволит это сделать», — сказал глава кабмина.
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