Вячеслав Мохин: «Бабушка в 69 лет научилась делать сальто раньше внучки»

Доброе утром, начну сначала: я уже не первый год работаю тренером в батутном центре. В мои обязанности входит не только следить за посетителями и их безопасностью, но и обучать желающих акробатике на батутах.

Весомая часть гостей состоит из детей и подростков. Взрослые тоже ходят, но их поменьш и это обычно люли от 20 до 40 лет. Именно поэтому одна гостья мне запомнилась особенно хорошо — она занималась батутами несмотря на то, что ей было 69 лет.

Женщина пришла на батуты вместе с маленькой внучкой. Мама девочки (или дочь моей «взрослой» гости) обычно ждала их в отдельной зоне и не занималась. Я взялся обучать эту пару. На удивление, дело у бабушки шло бойко. Она быстро овладела базовыми упражнениями (упасть на живот и встать на батут, поворачиваться в воздухе на 180 градусов). И, что удивительно, женщина быстрее внучки выучила сальто, хотя это упражнение непростое.

Потом уже женщина рассказала, что ещё во времена СССР она была мастером спорта по гребли, сейчас занимается волейболом с командой пенсионеров Челябинска и старается держать себя в форме. Чтож, это очень похвально!

Мы всех взрослых призываем заниматься на батутах с детьми, если нравится. А когда понимаем, что родители просто стесняются, приводим пример эту бабушку.