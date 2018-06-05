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Президент РАН: проект создания высокоростных магистралей на восток может быть возобновлен
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Президент РАН: проект создания высокоростных магистралей на восток может быть возобновлен 

ТАСС 5 июня 2018
МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Проект строительства высокоскоростных магистралей на восток страны, отложенный 10 лет назад, может быть снова запущен. Об этом сообщил во вторник журналистам президент Российской академии наук Александр Сергеев по итогам своей встречи с премьером Дмитрием Медведевым в Горках.
"С Дмитрием Анатольевичем [Медведевым] уже разговор был, и тут же были даны указания членам правительства, чтобы в ближайшее время приступить к обсуждению нескольких крупных проектов, связанных с пространственным освоением страны. Один из них был сформулирован 10-12 лет, но потом ряд финансовых кризисов не позволили этот проект продвигать вперед, это проект создания высокоскоростных магистралей не только в европейской части страны, но и на восток, для того, чтобы организовать очень быструю транспортировку грузов", — сказал Сергеев.
По его словам, сейчас проект нуждается в «концептуальном обновлении», поскольку появились новые технологии, а в мире — новая геополитическая ситуация. «Есть указания этим вопросом заняться. Думаю, на следующей неделе будет организована встреча с профильными министерствами и компаниями для обсуждения этого вопроса», — отметил глава РАН.
5 июня в Горках прошла встреча премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с главой РАН Александром Сергеевым. Медведев призвал сконцентрировать усилия правительства, министерств науки и образования, а также РАН для реализации национального проекта «Наука».
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