Евгения Медведева столкнулась с предательством близкого человека

Еще большую известность и народную любовь Евгения Медведева получила после выступления на «Олимпиаде-2018» в Пхенчхане. Правда, на международных соревнованиях фигуристка завоевала лишь второе место, уступив своей конкурентке и соотечественнице Алине Загитовой всего несколько балов.

Несколько месяцев спустя в жизни 18-летней Медведевой произошли важные изменения. Она рассталась с тренером Этери Тутберидзе после 11 лет совместной работы, чтобы в новом сезоне начать тренироваться под руководством канадца Брайана Орсера . Евгения признается, что ей довольно быстро пришлось повзрослеть, столкнувшись с предательством.

«Детство уходит, когда ты набираешься жизненного опыта и натыкаешься на такие препятствия, как предательство. Они нас учат и помогают взрослеть. Самое сложное в периоде взросления — осознать, что человек, который тебе помогает, не всегда за тебя и работает для своей выгоды. Этого я никак не могу понять», — призналась Медведева. Правда, имени человека, который сделал ей больно называть не стала.

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Сейчас Евгения в размеренном темпе готовится к новому спортивному сезону. Тренироваться в полном объеме ей пока нельзя из-за травмы, но фигуристка старается делать хоть какие-то упражнения, чтобы не потерять физическую форму.