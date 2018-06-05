Ярослав Нилов попросил Медведева о выходных для госслужащих в дни матчей ЧМ со сборной РФ 

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР) направил официальное обращение премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой предоставить госслужащим дополнительные выходные в дни матчей Чемпионата мира по футболу — 2018, в которых участвует российская сборная. Об этом сообщила пресс-служба Комитета.
Как сообщается, в Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов обратились вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев и член Комитета палаты по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищев с инициативой создания для россиян дополнительных возможностей посещения матчей ЧМ с участием российской сборной, а также просмотра трансляций этих игр.
«Поддерживая указанную инициативу, прошу Вас дать поручение рассмотреть возможность издания нормативного правового акта Правительства РФ о предоставлении, по возможности, дополнительных выходных дней федеральным государственным служащим и работникам организаций федерального подчинения», — говорится в обращении.
Нилов также попросил дать соответствующие рекомендации в адрес органов власти регионов, органов местного самоуправления и организаций негосударственного сектора экономики.