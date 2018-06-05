Ещё
Ярослав Нилов попросил Медведева о выходных для госслужащих в дни матчей ЧМ со сборной РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ярослав Нилов попросил Медведева о выходных для госслужащих в дни матчей ЧМ со сборной РФ 

Парламентская газета 5 июня 2018
Фото: Парламентская газета
Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР) направил официальное обращение премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой предоставить госслужащим дополнительные выходные в дни матчей Чемпионата мира по футболу — 2018, в которых участвует российская сборная. Об этом сообщила пресс-служба Комитета.
Как сообщается, в Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов обратились вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев и член Комитета палаты по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищев с инициативой создания для россиян дополнительных возможностей посещения матчей ЧМ с участием российской сборной, а также просмотра трансляций этих игр.
«Поддерживая указанную инициативу, прошу Вас дать поручение рассмотреть возможность издания нормативного правового акта Правительства РФ о предоставлении, по возможности, дополнительных выходных дней федеральным государственным служащим и работникам организаций федерального подчинения», — говорится в обращении.
Нилов также попросил дать соответствующие рекомендации в адрес органов власти регионов, органов местного самоуправления и организаций негосударственного сектора экономики.
Парламентская газета: последние новости
На кредитование АПК выделили 877,74 млн рублей Законы, вступающие в силу 6 июня Минфин готов обнулить ставку НДС для дальневосточных перелётов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Билан отменил концерт из-за смертельно опасной болезни42
США отказались подписывать итоговое коммюнике G718
Макрон огласил условие для возвращения РФ в G8120
Европарламент готовит «конец интернету»32
Канада ответила на жесткие обвинения США
Видео
01:39
МИД сделал заявление о силовой операции в Донбассе
Политика
00:56
Россиян готовят к резкому росту цен на еду
Экономика Личный счет
00:59
Путин прибыл в Пекин
Политика Азия
03:55
США отказали в визах команде КВН
Общество Путешествия
03:16
Пока вы спали: G7 создает группу противодействия РФ
Общество
00:39
Лидер КНР подарил Путину гуцинь
Политика
01:40
Собянин попросил дать москвичам выходной
Новости Москвы Общество
02:20
Луну, «падающую» на Землю, сняли на Канарах
Наука Наука и техника
03:47
Меркель назвала условия возвращения России в G8
Европа В мире
00:25
Нападение утки на таксиста попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение