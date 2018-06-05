Ирина Медведева: «Мужчина должен быть стеной, на которую можно опереться»

Она с детства ставила себе множество задач и повторяла: «Что хочу, то и могу». Но в какие моменты жизни эта формула не сработала? Что разрушило ее брак с Русланом Алехно ? Из-за чего актриса не любит говорить о личной жизни? И почему решилась на откровенный разговор с Кирой Прошутинской ? Смотрите программу «Жена. История любви» в пятницу, 15 июня, в 22:30 на канале « ТВ Центр ».

Она стала популярной благодаря скетч-шоу «6 кадров». Однако в детстве девочка Ирина из белорусского города Бобруйска мечтала вовсе не об актерской карьере, не о телевидении. Впрочем, в том, чего же хочет на самом деле, она и сама не сразу определилась. Ирина была очень активной и посещала множество секций и кружков. Легкая атлетика, музыкальная школа по классу гитары, театральная студия, эстрадная студия, модельное агентство…

— А еще был кружок мягкой игрушки. И, знаете, я долго шила игрушки, раздаривала их, — признается актриса.

Игрушки в качестве подарков имели и практическое значение, потому что Медведева родилась и выросла в простой рабочей семье: ее родители трудились на заводе «Белшина». Как признается сама актриса, голодать, конечно, не приходилось, но больших средств у семьи не было. Зато была настоящая дружба, любовь и понимание. Правда, несмотря на очень теплые и доверительные отношения с мамой и папой, избежать трудного переходного возраста не удалось.

— В переходном возрасте я была бунтаркой — в одежде, в том числе. Мне казалось, меня никто не понимает… Длилось это недолго: в 16 лет я уже поступила в театральный и уехала из родного дома. А родители поддержали меня.

Вообще-то, Ирина хотела петь. Но не стала поступать в музыкальный — испугалась, что не пройдет. Ей казалось, в театральный попасть будет легче. Конечно, это было не так, но Медведева прошла большой конкурс и поступила в Белорусскую академию искусств, затем начала работать в Театре Белорусской Армии. И ни в какую Москву ехать не собиралась! Ей казалось, ее жизнь распланирована на много лет вперед, и пройдет она в Минске . Но, рано или поздно, многим творческим людям становится тесно в привычных рамках. Вот и Медведева решила-таки поехать в Москву. У нее был четкий план: попасть к Олегу Табакову , которого она обожала. И благодаря счастливому случаю и Марине Зудиной она попала на прием к Олегу Павловичу! Как это произошло? И что сказал Табаков бойкой провинциалке?

Москва дала Ирине не только интересную работу, но и личное счастье. С певцом Русланом Алехно она росла в одном городе, познакомились они в Минске, а встречаться стали как раз в Москве. Свадьба, по словам Ирины, была логическим продолжением отношений. Но брак продержался недолго. Они расстались, сумев сохранить теплые отношения. Что удивительно, Ирина до сих пор очень хорошо отзывается о бывшем муже:

— Он замечательный, очень талантливый певец. У нас прекрасное прошлое, которое нас связывает, и прекрасное будущее, которое нас не связывает…

Из-за чего же они расстались? Как им удается оставаться добрыми друзьями? Каких мужчин Медведева не любит?

— Не люблю мужчин — вечных студентов. Это те, которые в вечном поиске, которые не могут себя найти в жизни. Параллельно они успевают создать семьи, разрушить их и опять отправиться на поиски. А мужчина должен быть стеной, на которую можно опереться.

Сейчас Ирина такую стену, похоже, нашла. Но о своем избраннике не рассказывает — по многим причинам. Правда, Кире Прошутинской она призналась, в чем главная трудность в их отношениях.

— Мы общаемся на английском. И это трудность номер один, — говорит актриса.

А какой она видит свою будущую семью? Что думает о материнстве? Почему не любит себя влюбленную? Как переживает потерю отца, которого не стало в прошлом году? Об этом и многом другом расскажет сама актриса, а также ее близкие друзья — актер Эвклид Кюрдзидис , солистка театра «Геликон-опера» Инна Звеняцкая , подруга Анастасия Кольцова.

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