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Библиотека №193 перешла на новый режим работы
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Библиотека №193 перешла на новый режим работы 

Вестник Бутова 5 июня 2018
Фото: Вестник Бутова
О нём библиотека сообщила на своей страничке в фейсбуке. Новый режим работы «книжкина царства» связан с началом каникул и сезона летних отпусков.
С 1 июня библиотека №193 работает по графику: вторник-суббота — с 12.00 до 22.00. А по воскресеньям библиотека будет работать в летние дни с 12.00 до 20.00. Понедельник же в летний период для библиотеки является выходным.
Такой график работы библиотеки №193 будет действовать до 31 августа. Теперь вы его знаете — так что заходите к книжкам в гости!
На всякий случай напомним адрес библиотеки №193: улица Грина, дом 11.
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