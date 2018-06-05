Библиотека №193 перешла на новый режим работы

О нём библиотека сообщила на своей страничке в фейсбуке. Новый режим работы «книжкина царства» связан с началом каникул и сезона летних отпусков.

С 1 июня библиотека №193 работает по графику: вторник-суббота — с 12.00 до 22.00. А по воскресеньям библиотека будет работать в летние дни с 12.00 до 20.00. Понедельник же в летний период для библиотеки является выходным.

Такой график работы библиотеки №193 будет действовать до 31 августа. Теперь вы его знаете — так что заходите к книжкам в гости!

На всякий случай напомним адрес библиотеки №193: улица Грина, дом 11.