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Фестиваль «Белый день» организуют в библиотеке имени Ивана Бунина
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Фестиваль «Белый день» организуют в библиотеке имени Ивана Бунина 

Управа Пресненского района города Москвы 6 июня 2018
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Он приурочен ко Дню русского языка.
На мероприятии выступят дети, которые прочитают стихотворения собственного сочинения.
Отметим, что в рамках фестиваля пройдет традиционная встреча творческого клуба «Гостиная с Надеждой».
— Это собрание уже стало доброй традицией нашей библиотеки. Такие творческие вечера очень любят люди старшего возраста. На них всегда царит дружеская атмосфера, — поделилась главный библиотекарь культурного учреждения Татьяна Богоявленская.
Желающих посетить мероприятие ждут в 18:00 по адресу: улица 1905 года, дом 3.
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