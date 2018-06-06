Фестиваль «Белый день» организуют в библиотеке имени Ивана Бунина

Он приурочен ко Дню русского языка.

На мероприятии выступят дети, которые прочитают стихотворения собственного сочинения.

Отметим, что в рамках фестиваля пройдет традиционная встреча творческого клуба «Гостиная с Надеждой».

— Это собрание уже стало доброй традицией нашей библиотеки. Такие творческие вечера очень любят люди старшего возраста. На них всегда царит дружеская атмосфера, — поделилась главный библиотекарь культурного учреждения Татьяна Богоявленская.

Желающих посетить мероприятие ждут в 18:00 по адресу: улица 1905 года, дом 3.