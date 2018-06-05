Библиотека № 181 предлагает принять участие в программе летнего чтения «Лето — время увлечений!»

Лето — это лучшая пора для путешествий, общения с друзьями, занятий спортом и просто активного отдыха, а также для знакомства с новыми книгами.

Участники программы — дети от 6 до 15 лет или малыши с родителями — подпишут договор с библиотекой и обязуются прочитать определённое ими самими количество книг (но не менее трёх) до 31 августа 2018 года. Далее участники программы сделают записи о прочитанных книгах в Читательском дневнике. Финалистами программы становятся те, кто выполнил договор с библиотекой и не позднее 9 сентября 2018 г. предоставил на рассмотрение свои читательские дневники. Праздник для участников программы летнего чтения и церемония награждения финалистов состоятся 23 сентября 2018 года. Творческие работы участников программы могут быть использованы для размещения в группах и страницах библиотек в социальных сетях, подготовки информационных материалов для СМИ. Присоединиться к летнему чтению можно в библиотеках ЮЗАО: Библиотека № 172, ул. Новаторов, д. 14, корп. 2, 8 (499) 431-19-30 Библиотека № 173, ул. Теплый стан, д. 4, 8 (495) 339-60-11 (с 23 июня) Библиотека № 175, ул. Ремизова, д. 10, 8 (499) 127-11-90 Детская библиотека № 177, ул. Университетский пр-т, д. 9, 8 (495) 938-02-50 Детская библиотека № 178 — Культурный центр А. Л. Барто, ул. Дмитрия Ульянова, д. 24, 8 (499) 124-31-02 Библиотека № 180, ул. Профсоюзная, д. 92, 8 (495) 335-57-22 Библиотека № 187, ул. Островитянова, д. 19/22, 8 (495) 335-89-86 Библиотека № 189 «Патриот», ул. Брусилова, д. 27, 8 (499) 234-48-45 Библиотека № 189 «Патриот», ул. Маршала Савицкого, д. 12, корп. 1, 8 (499) 234-03-68