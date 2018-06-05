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В библиотеке № 133 запустили бумажные бумеранги
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В библиотеке № 133 запустили бумажные бумеранги 

Управа района Марьино 5 июня 2018
Фото: Управа района Марьино
В День защиты детей библиотека № 133 района Марьино на Братиславской улице подготовила для маленьких читателей увлекательную программу.
— От мала до велика все принимали участие в веселых и забавных играх. А потом все сделали из бумаги бумеранг, чтобы можно было его запустить, — рассказали в администрации учреждения культуры.
Напомним, что 133-я библиотека расположена по адресу: ул. Братиславская д.19, корп. 1, станция метро «Братиславская». В среду, 6 июня, здесь состоятся поэтические чтения, посвященные Дню русского языка.
(ап)
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