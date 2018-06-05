В детской библиотеке № 178 стартовала программа «Лето — время увлечений»

На днях, 1 июня, во всех детских библиотеках Москвы стартовала программа летнего чтения «Лето — время увлечений», в реализации которой участвует и детская библиотека № 178 им. Агнии Барто.

Библиотека № 178 им. Агнии Барто присоединилась к акции «Лето — время увлечений» и приглашает юных читателей от 6 до 15 лет заключить договор с библиотекой, получить читательский дневник, наклейки и закладки, а также выбрать не менее 3 книг, представленных на специальной выставке, для увлекательного летнего чтения.

«Читайте замечательные книги, оформляйте свои впечатления (чем креативнее, тем лучше!): приветствуются поделки, рисунки, карты волшебных миров, рекламные плакаты, и другие воплощения ваших мыслей и чувств о прочитанном!» — призывают организаторы акции.

Дневники нужно будет сдать в библиотеку до 9 сентября, а итоги программы будут подведены на специальном празднике, который состоится 23 сентября. При этом библиотека гарантирует, что все участники получат призы.