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В детской библиотеке № 178 стартовала программа «Лето — время увлечений»
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В детской библиотеке № 178 стартовала программа «Лето — время увлечений» 

Твоя Газета 5 июня 2018
Фото: Твоя Газета
На днях, 1 июня, во всех детских библиотеках Москвы стартовала программа летнего чтения «Лето — время увлечений», в реализации которой участвует и детская библиотека № 178 им. Агнии Барто.
Библиотека № 178 им. Агнии Барто присоединилась к акции «Лето — время увлечений» и приглашает юных читателей от 6 до 15 лет заключить договор с библиотекой, получить читательский дневник, наклейки и закладки, а также выбрать не менее 3 книг, представленных на специальной выставке, для увлекательного летнего чтения.
«Читайте замечательные книги, оформляйте свои впечатления (чем креативнее, тем лучше!): приветствуются поделки, рисунки, карты волшебных миров, рекламные плакаты, и другие воплощения ваших мыслей и чувств о прочитанном!» — призывают организаторы акции.
Дневники нужно будет сдать в библиотеку до 9 сентября, а итоги программы будут подведены на специальном празднике, который состоится 23 сентября. При этом библиотека гарантирует, что все участники получат призы.
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