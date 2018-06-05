В Курске вновь стартует акция «Дворовый тренер» 

Благодаря акции десятки школьников под руководством опытных тренеров по футболу и стритболу (уличному баскетболу) будут бесплатно тренироваться на спортплощадке
Открытие второго сезона проекта единороссов состоится завтра в 10.00 на летней спортивной площадке фехтовального центра (г. Курск, улица Советская, 3Д). В прошлом году среди юных курян удалось раскрыть множество спортивных талантов. В этом году «Дворовый тренер» будет реализоваться не только на спортплощадке фехтовального центра. Занятия будут проходить на площадке школы № 22. Там под руководством профессиональных тренеров смогут заниматься юные жители микрорайона «Заря» областного центра.