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В Курске вновь стартует акция «Дворовый тренер»
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В Курске вновь стартует акция «Дворовый тренер» 

Курские известия 5 июня 2018
Фото: Курские известия
Благодаря акции десятки школьников под руководством опытных тренеров по футболу и стритболу (уличному баскетболу) будут бесплатно тренироваться на спортплощадке
Открытие второго сезона проекта единороссов состоится завтра в 10.00 на летней спортивной площадке фехтовального центра (г. Курск, улица Советская, 3Д). В прошлом году среди юных курян удалось раскрыть множество спортивных талантов. В этом году «Дворовый тренер» будет реализоваться не только на спортплощадке фехтовального центра. Занятия будут проходить на площадке школы № 22. Там под руководством профессиональных тренеров смогут заниматься юные жители микрорайона «Заря» областного центра.
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