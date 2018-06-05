Воронежцев приглашают на бесплатные занятия спортом в парк «Южный» 

Занятия будут проходить в течение всего лета по понедельникам, средам и пятницам.
Воронежцев приглашают на «Здравый смысл». Так называется проект, создатели которого пытаются привлечь россиян к здоровому образу жизни. В течение всего лета по понедельникам, средам и пятницам в парке «Южный» будут проходить спортивные занятия на открытом воздухе. Поучаствовать могут все желающие. Можно выбрать одно из шести направлений, например, фитнес или воркаут. Для самых маленьких есть детский футбол и тренировки по общей физической подготовке. Несмотря на то, что занятия проходят под руководством профессиональных наставников, всё абсолютно бесплатно. Тренер поможет выбрать подходящее направление, составить план тренировок и добиться поставленной цели. В этом году «Здравый смысл» получил федеральный статус. В проекте участвуют 12 городов России. — Человек просто приходит, для себя выбирает направление необходимое, и тренируется с кем захочет. Если говорить о цифрах, то средний показатель посещаемости тренировки у нас 90 человек, в основном это, большая масса, конечно же, дети, — рассказал координатор проекта «Здравый смысл» в Воронеже Кирилл Привалов.