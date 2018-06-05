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Голикова: вопрос выравнивания системы оплаты труда бюджетников требует проработки
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Голикова: вопрос выравнивания системы оплаты труда бюджетников требует проработки 

ТАСС 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Вопрос выравнивания уровня зарплат бюджетных работников в зависимости от региона стоит на повестке дня и требует серьезной проработки, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании президиума РАН.
"В среднем задача [по исполнению майского указа по повышению зарплат бюджетникам] решена, но произошло резкое сокращение дифференциации, и не только в категориях, о которых вы говорите, но и в целом сокращение дифференциации. Сейчас на повестке дня вопрос, как правильно выстроить систему оплаты труда в разных направлениях деятельности", — сказала Голикова, отвечая на вопрос академика о разнице доходов научных сотрудников в регионах в зависимости от средней зарплаты по региону.
Голикова отметила, что аналогичная проблема существует не только в научной сфере, но также в медицине и образовании.
"Я никогда не даю голословных обещаний, но тема есть, мы над ней будем работать", — сказала Голикова.
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