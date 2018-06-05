Москвичей пригласили сыграть в гольф-крокет в Саду имени Баумана

Сотрудники Центральной универсальной научной библиотеки имени Николая Некрасова 10 июня организуют в Саду имени Баумана состязания по гольф-крокету.

Участникам расскажут о правилах игры, раздадут специальные биты-молотки и покажут, как ими пользоваться.

— Мы проведем такое мероприятие в рамках библиотечной программы «Проект „Спорт“». Хотим напомнить москвичам об этом некогда очень популярном виде спорта, — рассказала Александра Киселева, сотрудник отдела культурных программ и проектов библиотеки.

Она добавила, что каждый сможет провести по две партии в гольф-крокет. Одна игра длится около 20-ти минут.

Отметим, что спортивное мероприятие пройдет с 13:00 до 16:00.