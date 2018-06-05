В ЦАО Москвы подведены итоги конкурса рисунков «Пенсионный фонд глазами детей», посвященного Международному дню защиты детей 

В актовом зале Главного управления ПФР №10 по г. Москве и Московской области состоялась церемония награждения участников конкурса рисунков «Пенсионный фонд глазами детей», посвященного Международному дню защиты детей.
В конкурсе приняли участие дети до 14 лет. На суд жюри было представлено 11 работ, выполненных цветными карандашами, гуашью и акварельными красками.
Выбор победителя стал непростой задачей: юные художники оказались разных возрастов. Посовещавшись, члены жюри сошлись в едином мнении — наградить всех конкурсантов.
Самому младшему участнику, Курбатову Даниилу, в этом году исполнилось всего 4 года. На рисунке он изобразил свою семью в полном составе, радужное небо и сияющее солнце. «Пенсионный фонд заботится о старичках, — говорит Даниил, — и о нас». Вот только как — объяснить пока не может. На помощь приходит мама, рассказывает о пенсиях и материнском капитале.
Кстати, тема государственной поддержки семей оказалась самой востребованной у конкурсантов. Сертификат на материнский капитал присутствует на рисунках Анастасии Лялиной (5 лет), Арины Махониной, (6 лет), Александры Перевезенцевой (7 лет), а также Катерины и Михаила Федоровых (8 и 10 лет).
А вот 9-летний Матвей Гусев и 10-летние Ксения Донцова, Екатерина Мостовая и Дарья Филинова посвятили свои рисунки пенсионному обеспечению.
Не могла остаться незамеченной работа самой старшей участницы конкурса. 11-летняя Регина Литвина нарисовала дедушку, осваивающего электронные сервисы ПФР, счастливую семью и аиста, который несёт ребенка. На шее аиста — СНИЛС, что неудивительно, ведь страховой номер присваивается малышам с первых дней жизни.
Начальник Главного управления ПФР №10 Антон Буренин пожелал участникам конкурса здоровья и счастья, школьников поздравил с наступлением каникул, а также вручил ребятам почетные грамоты и наборы для рисования. Кроме того, все конкурсанты получили сладкие подарки от Благотворительного фонда «Воплощение мечты», при поддержке которого проводился конкурс.