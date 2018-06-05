В ЦАО Москвы подведены итоги конкурса рисунков «Пенсионный фонд глазами детей», посвященного Международному дню защиты детей

В конкурсе приняли участие дети до 14 лет. На суд жюри было представлено 11 работ, выполненных цветными карандашами, гуашью и акварельными красками.

Выбор победителя стал непростой задачей: юные художники оказались разных возрастов. Посовещавшись, члены жюри сошлись в едином мнении — наградить всех конкурсантов.

Самому младшему участнику, Курбатову Даниилу, в этом году исполнилось всего 4 года. На рисунке он изобразил свою семью в полном составе, радужное небо и сияющее солнце. «Пенсионный фонд заботится о старичках, — говорит Даниил, — и о нас». Вот только как — объяснить пока не может. На помощь приходит мама, рассказывает о пенсиях и материнском капитале.

Кстати, тема государственной поддержки семей оказалась самой востребованной у конкурсантов. Сертификат на материнский капитал присутствует на рисунках Анастасии Лялиной (5 лет), Арины Махониной, (6 лет), Александры Перевезенцевой (7 лет), а также Катерины и Михаила Федоровых (8 и 10 лет).

А вот 9-летний Матвей Гусев и 10-летние Ксения Донцова, Екатерина Мостовая и Дарья Филинова посвятили свои рисунки пенсионному обеспечению.

Не могла остаться незамеченной работа самой старшей участницы конкурса. 11-летняя Регина Литвина нарисовала дедушку, осваивающего электронные сервисы ПФР, счастливую семью и аиста, который несёт ребенка. На шее аиста — СНИЛС, что неудивительно, ведь страховой номер присваивается малышам с первых дней жизни.