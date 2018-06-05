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ЕСПЧ обязал РФ выплатить 11 тысяч евро избитому в милиции жителю Чувашии
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ЕСПЧ обязал РФ выплатить 11 тысяч евро избитому в милиции жителю Чувашии 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Житель Чувашии пожаловался в ЕСПЧ на мизерную компенсацию от властей после избиения милиционером 10 лет назад.
Как передает «Интерфакс», инцидент с жителем Чувашии Артуром Ивановым произошел 10 лет назад в одном из новочебоксарских отделений милиции: капитан Сергей Медведев несколько раз беспричинно ударил мужчину спиной об стену, а также нанес ему удар по голове, после чего у Иванова диагностировали надрыв левой барабанной перепонки.
Уточняется, что в 2008 году Новочебоксарский горсуд признал бывшего участкового Медведева виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия и приговорил его к 3 годам лишения свободы.
При этом самому Иванову власти выплатили лишь 20 тысяч рублей компенсации из запрошенных им 312 тысяч рублей. После чего мужчина обратился в Европейский суд по правам человека.
«В сегодняшнем решении Европейский суд подчеркнул: размер компенсации, которую взыскали российские суды в пользу Иванова, не являлся достаточным — он намного меньше даже 5% от той суммы, которую присуждает ЕСПЧ по схожим делам. И, таким образом, Иванов не потерял статус жертвы в соответствии со статьей 3 Конвенции», — рассказал юрист Алексей Глухов, отметив, что ЕСПЧ обязал Россию выплатить жителю Чувашии 11 тысяч евро.
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