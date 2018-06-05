ЕСПЧ обязал РФ выплатить 11 тысяч евро избитому в милиции жителю Чувашии

Житель Чувашии пожаловался в ЕСПЧ на мизерную компенсацию от властей после избиения милиционером 10 лет назад.

Как передает «Интерфакс», инцидент с жителем Чувашии Артуром Ивановым произошел 10 лет назад в одном из новочебоксарских отделений милиции: капитан Сергей Медведев несколько раз беспричинно ударил мужчину спиной об стену, а также нанес ему удар по голове, после чего у Иванова диагностировали надрыв левой барабанной перепонки.

Уточняется, что в 2008 году Новочебоксарский горсуд признал бывшего участкового Медведева виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия и приговорил его к 3 годам лишения свободы.

При этом самому Иванову власти выплатили лишь 20 тысяч рублей компенсации из запрошенных им 312 тысяч рублей. После чего мужчина обратился в Европейский суд по правам человека.