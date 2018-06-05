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Арзамасские библиотекари предложили посетителям оценить их работу. Но вместо гаджета подсунули лист бумаги
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Арзамасские библиотекари предложили посетителям оценить их работу. Но вместо гаджета подсунули лист бумаги 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
В библиотеке Арзамаса посетителям предложили оценить работу библиотеки. За неимением гаджета «голосовалку» просто распечатали на листе бумаги. Видео разместил паблик Mash во «ВКонтакте».
Выглядит забавно: чтобы оценить работу библиотекаря, посетителям предлагается жать на лист бумаги. Впрочем, в данном случае оценить труд сотрудников библиотеки все-таки лучше по-старинке: например, оставив благодарственную запись в книге жалоб и предложений.
Председатель правительства России Дмитрий Медведев отметил роль библиотек в культуре страны. По словам премьер-министра, именно благодаря профессионализму, творческой энергии, эрудиции сотрудников библиотеки превращаются в культурно-образовательные и информационные центры, реализуют интересные программы и проекты.
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