Арзамасские библиотекари предложили посетителям оценить их работу. Но вместо гаджета подсунули лист бумаги

В библиотеке Арзамаса посетителям предложили оценить работу библиотеки. За неимением гаджета «голосовалку» просто распечатали на листе бумаги. Видео разместил паблик Mash во «ВКонтакте».

Выглядит забавно: чтобы оценить работу библиотекаря, посетителям предлагается жать на лист бумаги. Впрочем, в данном случае оценить труд сотрудников библиотеки все-таки лучше по-старинке: например, оставив благодарственную запись в книге жалоб и предложений.