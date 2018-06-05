Голикова призвала привлечь РАН к решению демографических проблем в России

"Хотели бы привлечь к обсуждению очень важных вопросов, которые связаны именно с демографическими процессами, которые происходят в нашей стране, а вы знаете, что это комплексный проект, он охватывает все сферы жизнедеятельности нашего общества", — заявила Голикова на заседании президиума РАН.

Она добавила, что это «тяжелейшее направление, которое предстоит развивать и решать».