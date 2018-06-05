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У «самой горячей бабушки» появилась конкурентка
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У «самой горячей бабушки» появилась конкурентка 

Lenta.ru 24 минуты назад
Фото: Lenta.ru
«Самой горячей бабушке» из Австралии Джине Сюарт бросила вызов британка Кэрри Хилтон. Об этом сообщил новостной портал Fox News.
Стюарт вышла в финал австралийского конкурса красоты «Мисс Maxim Австралия» в 2018 году и прославилась в интернете как «самая горячая бабушка в мире». 47-летняя Стюарт, у которой родилась внучка 11 месяцев назад, утверждает, что не делала пластических операций кроме увеличения груди 11 лет назад.
Однако 35-летняя британка Хилтон, недавно ставшая бабушкой, заявила, что планирует отобрать у Стюарт народный титул. «Я самая горячая бабушка, и о соревновании даже не может быть и речи», — добавила она. Хилтон обвинила соперницу в том, что она делала подтяжки лица, но сама призналась, что потратила 17 тысяч долларов на пластические операции. Женщина занимается кикбоксингом и выиграла уже шесть серебряных медалей в международных соревнованиях.
Стюарт спокойно отреагировала на вызов. Она назвала соперницу «потрясающей», но добавила, что не сдастся без боя. При этом австралийка отметила, что приняла участие в конкурсе красоты для того, чтобы собрать деньги на лечение больного друга и вдохновить женщин любить свое тело: «Я просто пытаюсь внести разнообразие в мир конкурсов красоты, чтобы женщины перестали друг друга осуждать. Жизнь слишком коротка для этого, любите свой возраст и пышные формы, они еще никого не убивали».
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