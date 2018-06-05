Медведев поздравил сотрудников и ветеранов МВД с 300-летием российской полиции

"Вот уже на протяжении трех веков ваша служба остается одной из самых важных в государственной системе, ее неотъемлемой частью. Ведь вы стоите на страже законности и правопорядка, защищаете права и свободы людей, обеспечиваете им спокойную и благополучную жизнь.

Благодарю всех вас за службу на благо России", — говорится в поздравлении премьера.

По словам Медведева, каждый день сотрудники полиции честно исполняют свой долг, борются с преступностью, первыми приходят на помощь проявляя героизм и мужество, рискуя здоровьем и жизнью. «Желаю вам дальнейших успехов, а ветеранам полиции — здоровья и благополучия», — добавил глава кабмина.

25 мая (5 июня по «новому стилю») 1718 года Петром I учреждена должность Санкт-Петербургского генерал-полицмейстера — начальника главной полицмейстерской канцелярии во главе с генерал-полицмейстером царским денщиком Антоном Дивиером. Издан руководящий документ «Пункты, данные Санкт-Петербургскому генерал-полицмейстеру», в котором была сформулирована программа деятельности полиции и определены ее роль и место в российском государстве. Именно с этого времени исчисляется история российской полиции, как особого учреждения в системе государственных органов.