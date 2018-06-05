Медведев поздравил сотрудников и ветеранов МВД с 300-летием российской полиции 

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил личный состав, сотрудников и ветеранов Министерства внутренних дел с 300-летием российской полиции, поблагодарив их за службу. Текст поздравительной телеграммы опубликован во вторник на официальном портале кабмина РФ.
"Вот уже на протяжении трех веков ваша служба остается одной из самых важных в государственной системе, ее неотъемлемой частью. Ведь вы стоите на страже законности и правопорядка, защищаете права и свободы людей, обеспечиваете им спокойную и благополучную жизнь.
Благодарю всех вас за службу на благо России", — говорится в поздравлении премьера.
По словам Медведева, каждый день сотрудники полиции честно исполняют свой долг, борются с преступностью, первыми приходят на помощь проявляя героизм и мужество, рискуя здоровьем и жизнью. «Желаю вам дальнейших успехов, а ветеранам полиции — здоровья и благополучия», — добавил глава кабмина.
25 мая (5 июня по «новому стилю») 1718 года Петром I учреждена должность Санкт-Петербургского генерал-полицмейстера — начальника главной полицмейстерской канцелярии во главе с генерал-полицмейстером царским денщиком Антоном Дивиером. Издан руководящий документ «Пункты, данные Санкт-Петербургскому генерал-полицмейстеру», в котором была сформулирована программа деятельности полиции и определены ее роль и место в российском государстве. Именно с этого времени исчисляется история российской полиции, как особого учреждения в системе государственных органов.